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Minik Leanne'den Başkan Deniz Köken'e sürpriz

Eyüpsultan Belediyesi’nin korona virüs salgını nedeniyle sosyal medyada başlattığı canlı yayınlar sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında da izlenmeye başlandı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin korona virüs salgını nedeniyle sosyal medyada başlattığı canlı yayınlar sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında da izlenmeye başlandı. Yarışmayı Amerika'da izleyen 9 yaşındaki Leanne Doucett, Başkan Köken'in karakalem resmini çizdi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Bil Kazan Yarışması'nın takipçilerinden Dilek Yığar ve torunları yarışmayı izlerken Başkan Deniz Köken'i gördüler. Torunlardan resim çizme konusunda çok yetenekli olan 9 yaşındaki Leanne Doucett, bu yeteneğini Başkan Deniz Köken için sergiledi. Karakalem çalışmasıyla Deniz Köken'in resmini çizen Leanne, daha sonra resmi sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Deniz Köken'e gönderdi. Başkan Deniz Köken, Leanne'nin bu jestini çok beğenerek resmi kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak teşekkür etti.

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