Minik öğrenciler, sokak hayvanları için kermes düzenledi

Bayrampaşa'da hayvansever öğrenciler, sokak hayvanları için kermes düzenledi. 2 buçuk ay süren kermesten elde edilen gelir ile sokak hayvanlarının tedavi ve mama ihtiyaçları karşılanacak.

Bayrampaşa'da bulunan Ahmet Haşim İlkokulu'nun hayvansever öğrencileri, evde kullanmadıkları defter, kitap, kalem gibi kırtasiye malzemelerini okula getirerek hem geri dönüşüme katkı sunmak hem de sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak için bir projeye imza attı. Proje kapsamında öğrenciler, okul içerisinde düzenledikleri kermeste sattıkları eşyalardan elde edilen gelirle sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılayacak. Satış yapan öğrenciler, sokak hayvanlarına katkı sağlamaları için teneffüs aralarında bahçedeki arkadaşlarını kermese davet ediyor. Öte yandan öğrenciler, 2 buçuk ay süren kermesten elde edilen 2 bin 700 Lira geliri Bayrampaşa Veterinerlik Müdürlüğü'ne teslim edecek. Öğrencilerin bu duyarlı yaklaşımına veliler de destek verdi.

“Projenin amacı sokak hayvanlarının beslenmesi ile ilgili bir farkındalık oluşturmak”

Proje kapsamında 2 bin 700 lira gelir elde ettiklerini ifade eden Öğretmen Yeter Özcan: “Bu proje sokak hayvanlarının beslenmesi ile ilgili bir farkındalık oluşturmak üzere hazırlanmış bir projedir. Aynı zamanda çocukların geri dönüşüm ile alakalı bilinçlendirilmesini amaçlandırmaktadır. Kullanmadıkları eşyaları paraya çevirerek elde ettikleri gelir ile sokak hayvanlarına mama almayı planladık. İki buçuk ay boyunca satış yaptık. Çocuklar kalem, defter, kitap onları 1 Liradan, 2 Liradan sattılar. Yaklaşık 2 bin 700 Lira kadar gelir elde ettik. Bayrampaşa Veteriner Müdürlüğü'ne parayı teslim edeceğiz. Onlarda mama alacalar” diye konuştu.

“Dışarıda aç kalan hayvanlara yemek ve mama almak için evdeki eşyalarımızı sattık”

Evdeki eşyalarını getirip sattıklarını dile getiren öğrenci Elif Dider Ay, “Burada dışarıda soğuk havada aç veya yemeksiz kalan hayvanlara yemek ve mama almak için evdeki eşyalarımızdan bir şeyler satarak onlara para kazandırdık. Projemiz iki buçuk aydır devam ediyor. Satışlarımız iyi gidiyor genellikle dışarıdan da katılım oluyor” dedi.

“Biz sokak hayvanlarına yardım etmedikçe onlar bizden yardım isteyemezler”

Sokak hayvanlarına yardım edilmesi gerektiğini söyleyen öğrenci Nagihan Eken, “ Biz onlara yardım etmedikçe onlar bizden yardım isteyemezler. Onlar bize söyleyemedikleri için biz onlara yardım ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sokak hayvanlarını sevmek her şeyden önce gelir”

Sokak hayvanlarının saygı ve sevgi görmesi gerektiğini belirten öğrenci Enes Soğan, “Burada biz sokak hayvanları için para topluyoruz. Sokak hayvanlarına yardım ediyoruz. Sokak hayvanlarını sevmek her şeyden önce gelir. Onlar bizim arkadaşlarımız gibidir. Dostumuzdur. Onlara saygı, sevgi gösterirsek onlarda bize sevgi gösterir” ifadelerini kullandı.