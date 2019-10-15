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Minik öğrencilerden Mehmetçik'e büyük destek

Sultangazi İlkokulu öğrencileri sınıflarını Türk bayrakları ile donatarak Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e asker selamı gönderdi.

Sultangazi İlkokulu öğrencileri sınıflarını Türk bayrakları ile donatarak Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.


Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e yurdun dört bir tarafından destek gelmeye devam ediyor. Sultangazi İlkokulu 2'nci sınıf minik öğrencileri, harekata katılan kahraman Türk askerini unutmadı. Ders sırasında ellerinde Türk bayrağı açan minik öğrenciler, bir yandan Mehmetçik'e selam gönderirken bir yandan da ünlü şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan'ın “Şehitler Ölmez” türküsünü seslendirdi.


Öğrencilerin o anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi İlkokulu 2/H Sınıfı'ndaki çocuklarımızdan kahraman askerlerimize ve şehitlerimize selam. Aferin çocuklar gözlerinizden öpüyorum” diyerek öğrencileri bu güzel davranışından dolayı tebrik etti.

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