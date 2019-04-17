Minik sanatseverler buluşuyor

Akasya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında geleceğin potansiyel sanatçılarını ‘Türk Ressamları Atölyesi'nde buluşturacak. Yapılan duyuruya göre 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek sanat atölyelerinde çocuklar; Feyhaman Duran'dan Fikret Muallâ'ya, Abidin Dino'dan Burhan Doğançay'a ünlü Türk ressamları ile tanışma fırsatı yakalayacak. Dört günde dört farklı ressamın eserlerinden ilham alarak kendi eserlerini oluşturacak olan küçük ressamlar, unutulmaz bir 23 Nisan deneyimi yaşayacak.

20 Nisan Cumartesi günü Feyhaman Duran'ın gülümseyen balığı atölyesinde ‘Balıklı Natürmort', 21 Nisan Pazar günü Fikret Mualla'nın uçan balonları atölyesinde ‘Sokak-Mavi', 22 Nisan Pazartesi günü Abidin Dino'nun sihirli parmakları atölyesinde ‘'El'' ve 23 Nisan Salı günü Burhan Doğançay'ın dans eden kurdeleleri atölyesinde ‘'Mor Senfoni'' eserleri, çocukların hayal dünyalarında yeniden hayat bulacak. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin hediye biletleri ile çocuklar atölyelerde tanıştıkları eserlerin orijinallerini aileleriyle birlikte müzeyi ziyaret ederek görebilme imkanı bulacak. Ayrıca, minik sanatseverler birbirinden eğlenceli sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

12.00-18.00 saatleri arasında 4-12 yaş grubu çocukları sanatla buluşturacak etkinlik kapsamında saat başı düzenlenecek atölyeler tüm çocukların katılımına açık olacak.