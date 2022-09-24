Minikler Balkan Şampiyonası ilk gününde 14 madalya

Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen müsabakaların ilk gününde minik judokalar, 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile tatamiden ayrıldı.

Minikler Balkan Şampiyonası, Bosna Hersek'in Pale kentinde başladı. İlk gün müsabakalarında judokalar tatamiden; 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 14 madalya ile ayrıldı. Karşılaşmalar sonunda kürsüde yer alan minik judocular şu isimlerden oluştu:

Kadınlar

24 kiloda Belinay Özkaynak (Altın), Azra Bakın (Gümüş)

28 kiloda Ahsen Yıldırım (Altın), Yağmur Kırdar (Gümüş),

32 kiloda Sema Nur Yüksel (Altın), Ravzanur Doğrul (Bronz),

36 kiloda Yağmur İpek Akçay (Altın), Berra Çakal (Gümüş),

40 kiloda Betül Yılmaz (Altın).

Erkekler

26 kiloda Amed Altın (Gümüş),

30 kiloda Kerem Gür (Bronz),

34 kiloda Samet Buluk (Gümüş),

38 kiloda Mirsad Özüer (Bronz),

42 kiloda Yiğit Erdal Günuğur (Gümüş).

Minikler Balkan Şampiyonası'nın (yarın) son gün programı şöyle:

Kadınlar 44 kiloda Berfin Civelek, Nehir Civelek, 48 kiloda Fatma Çiçek, Beren Çetin, 52 kiloda Nisa Akpınar, Hatice Mina Çil, 57 kiloda Naz Duru Çolak, İkra Üzüm, +57 kiloda Emine Bayraktar, Ayça Küçükcesur.

Erkekler 46 kiloda Şahin Mert Çoruhlu, Mehmet Tuna Gez, 50 kiloda Ahmet Beşaltı, Muhammet Efe Ergün, 55 kiloda Kuzey Aras Kokeralp, Hüseyin Musri, 60 kiloda Ahmet Ertuğrul Biçer, Yiğit Dinçer, +60 kiloda İsmail Akkaya, Ali İhsan Esen.