Minikler depreme karşı bilinçlendirildi

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Ziya Gökalp Anaokulu öğrencilerine; depremin etkisini azaltmak, deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini öğretmek, anaokulu çağından itibaren bu farkındalığı oluşturup daha bilinçli ve tedbirli çocuklar yetiştirmek amacıyla ‘Temel Afet Bilinci' eğitimi verdi.

3-6 yaş grubu 200 anaokulu öğrencisine verilen eğitimin ardından, minik öğrencilere arama kurtarma araç sergisi gezdirildi. Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri, ‘Afete Hazır Küçükçekmece' sloganıyla ilçedeki okullarda deprem farkındalık eğitimini sürdürecek.