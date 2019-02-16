Minikler sevimli dostlarına 6 ton mama verecek

Minikler Küçükçemece'de 6 ton kedi ve köpek mamasını sevimli dostlarına verecek. Proje kapsamında ilk olarak öğrenciler bir anaokulunda sevimli dostları beslerken 66 okulda dağıtılan mamalar ile çocukların hayvan sevgisinin artırılması hedefleniyor.

Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün oluşturduğu “Anaokullarında hayvan sevgisi ve farkındalığı oluşturma projesi” ile miniklerde hayvan sevgisinin oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında ilçede bulunan 66 adet anaokulunda toplam 6 ton 12 bin paket kedi ve köpek maması dağıtımı yapılacak. Proje kapsamında ilk olarak Küçükçekmece Belediyesi Anaokulunda kedi ve köpek maması dağıtımı yapıldı. Aynı zamanda kediler için belediyenin yaptığı kedi evi de okulun maskotu olan ‘Pamuk' isimli kediye verildi. Anaokulunun kış bahçesine konulan evin önünde minikler kediyi severek mama verdi. Öğrencilerin minik dostlara karşı duyarlı olmasının amaçlandığı proje kapsamında öğretmenler de derslerde öğrencilerin neler yapabileceğini anlatarak çocuklarda hayvan sevgisinin oluşturulması sağlanıyor.

“6 ton mama 1 ay içerisinde dağıtılacak”

Projenin 1 ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Veterineri Mikail Doğan, “Küçükçekmece Belediyesi sınırları içerisindeki 66 anaokuluna hayvan sevgisi oluşturmak için 6 ton mama dağıtıyoruz. Bunun dışında çocukları hayvan sevgisi konusunda bilgilendirerek onların erken yaşta gelişimlerine de katkıda bulunmuş oluyoruz. İlçede 6 ton mamanın 1 ay içerisinde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Çocuklara hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarda empati duygusunu geliştirecek”

Miniklerin okul öncesi gelişimleri için hayvan sevgisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu Müdürü Ayfer Şahin, “Hayvanlarla irtibat halinde olmaması çocuklarımızın pek çok yoksunluk yaşamasına neden oluyor. Bir hayvanla birlikte olmak veya bir hayvanı sahiplenmek çocuklarda empati duygusunu geliştirecek. O hayvanın acı çekebileceğini, o hayvanın mutlu olabileceğini, acıkabileceğini ve susadığını anlamasını sağlayarak en önemli kazanımlarından biri olan empati duygusunu geliştirmesine neden oluyor. 2'nci olarak da doğum ve ölüm kavramını anlamalarını sağlıyor. Okul öncesi çocuklara doğum ve ölüm kavramını net açıklayamadığımız için hayvanlarla bunu açıklayabilmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.