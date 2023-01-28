Minikler, Sömestir Şenliği'nde eğlenceye doydu

Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilinde gönüllerince eğlenebilmeleri için ‘Sömestir Şenliği' düzenledi. Bir dizi etkinliğin olduğu şenlikte minikler doyasıya eğlenerek okul stresini attı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Esenyurt Belediyesi minikler için ‘Sömestir Şenliği' düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Sihirbaz, Jonglör, Ateşbaz ve Kukla gösterileri yoğun ilgi gördü. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan Esenyurtlu minikler, okul stresini atarak eğlence dolu bir gün geçirdi.

Etkinlikler kapsamında, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde 29 Ocak Pazar saat 13.00'te “Sevimli Hayvanlar” adlı çocuk tiyatrosu sahnelenirken, 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde “İnanılmaz Aile 2” adlı çocuk sinema etkinlikleri 10.00-13.00-15.00 saatlerinde olmak üzere üç seans, Esenyurt Kültür Merkezi'nde gösterime sunulacak.