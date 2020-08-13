Minikler Üzüm Bağı'nda hasat yaptı

Bağcılar'da nostaljiyi yaşatmak amacıyla hizmete sunulan Nostalji Bahçelerinden olan Üzüm Bağı farklı bir etkinliğe sahne oldu. Bağcılar'daki anaokulu öğrencileri 8 çeşit asma ağacındaki üzümleri toplayarak arkadaşlarına götürdüler.

Bağcılar Belediyesi'nin Nostalji Bahçelerinin ilki olan Üzüm Bağı'nda bu yılki hasat mevsiminde farklı bir heyecan yaşandı. Anaokulu öğrencileri Üzüm Bağı görevlilerinin yardımıyla topladıkları üzümlerden hem tattılar hem de okullarındaki arkadaşlarına götürdüler.

İçerisinde 8 çeşit 220 asma ağacının bulunduğu Üzüm Bağı'na öğretmenlerinin refakatinde gelen minikler farklı bir gün yaşadı. Asma ağaçlarının arasında koşan ve oyun oynayan minikler, daha sonra görevlilerin yardımıyla dalından meyve topladı. Meyvelerden tadan öğrenciler topladıklarını da sepetlere koyarak arkadaşlarına götürdüler.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Nostalji Bahçelerinde hemşehrilerinin ailece güzel vakit geçirdiğini belirterek, “Amacımız hem bağ ve bahçeleriyle bilinen ilçemizde nostaljiyi yaşatmak hem de komşuluk ilişkilerini geliştirmek. Bu yüzden her yıl hasat mevsiminde hemşehrilerimizle piknik yapıyor ve dalından meyve yiyorduk. Ancak, bu yıl Covid-19 sebebiyle yapamadık. İnşallah normale döndüğümüzde aynı güzellikleri yaşayacağız” dedi. Çocuklara ayrı bir önem verdiklerini hatırlatan Çağırıcı, “Megakent İstanbul'un bir parçası olan Bağcılar'da yaşayan çocuklarımızın hem organik tarımı ve meyveciliği görmeleri hem de dalından meyve toplamayı yaşamaları için üzümlerimizi anaokulu öğrencilerimize toplatıyoruz” diye konuştu.

Anaokulu öğretmenleri ve veliler böyle bir imkanı tanıdıkları için Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür etti.