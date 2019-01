Miniklerden atsız robot fayton

Gaziosmanpaşa'da başlatılan ROBOGOP projesi kapsamında eğitim gören minik öğrenciler, tasarladıkları robotları Robotik Kodlama Yazılım Şenliği'nde görücüye çıkardı. Kimi tasarladığı atsız robot faytonla hayvan sevgisini anlatırken, kimi yaptığı akıllı ev sistemleriyle şaşırttı. Robotların yaptığı dans gösterileri ve yumurta yarışı ise renkli görüntüler oluşturdu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Türkiye'nin bilişim ve teknoloji üretiminde lider ülke olabilmesi amacıyla başlatılan “ROBOGOP Projesi" kapsamında Robotik Kodlama Yazılım Şenliği ve sertifika töreni düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gençlerin yaptığı robotları inceleyerek gençlerle sohbet etti. Etkinlikte yangın tehlikesine karşı uyaran ev sistemlerinden atsız faytona kadar yüzlerce farklı işlevleri olan robotlar maharetlerini sergiledi. Uzaktan kontrol edilen yarış araçları ise yumurta taşıma oyununda birbirleriyle yarıştı. Sertifika töreni öncesinde ise öğrenciler, Başkan Usta'ya 3D yazıcı ile yaptıkları “Robogop” bardağını hediye etti. Ardından katılımcı öğrencilere sertifikaları verildi. Alanda bulunan dans eden robotlar ise yine miniklerin gözdesi oldu. Aileler çocuklarının fotoğrafını dans eden robotlarla çekmeyi de ihmal etmedi.

“Yerli nesil yetiştirmeyi hedeflemiş olduğumuzu bir kere daha gördük”

Yerli nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Ülkemizin geleceğiyle ilgili yeni nesiller yetiştirmek zorunda olduğumuzu düşündük. 3 yıl önce robotik projesi kapsamında bilgi evlerimizde çocuklarımıza yazılım ve kodlama dersleri vermeye başladık. İyi ki başlamışız. Son yıllarda ülkemizin bu konuda yoğun bir hamle yaptığını gördük. Bu bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımız son yıllarda özellikle yerli ve milli kavramını bizlere anlatmaya çalışırken bizler de onun altını doldurmak zorunda olduğumuzu düşündük. Özellikle yerli yazılım ve donanım, yerli proje ve akabinde de bugün çocuklarımız yerli bir üretim bize hediye etti. Bu bizi çok mutlu eden bir çalışma. Bununla birlikte yerli nesil yetiştirmeyi hedeflemiş olduğumuzu bir kere daha gördük. Buna millet olarak daha çok ihtiyacımız olduğunu teyit etmiş olduk. Biz de bu gençlerle birlikte geleceğimizi şekillendirmek, ülkemizi güçlendirmek adına yerli yazılım, yerli üretim, yerli imalat ve yerli bir nesil yetiştirmek suretiyle bir çalışma yapmak durumunda olduğumuzu burada bir kere daha gördük” dedi.

Yangın öncesi uyarı sistemini anlatan Vildan Tekin, “Projemizin adı akıllı ev sistemi. Biz akıllı ev sisteminde kumandayla kızılötesi alıcımıza haber vererek evin içindeki ışıkları yakıp söndürebiliyoruz. Ayrıca bizim evimizin dışında bulunan ekranımızdan evin sıcaklığını ölçebiliyoruz. Bizim bu sıcaklığı ölçmemizi sağlayan sensörlerimiz de evin dışında bulunan ısı sensörü. O ısı sensörü 35 derecenin üstünde bir ısıyı algıladığında evin içindeki ışıkları yanıp sönüyor. Bu da bize yangın olabilir alarmını veriyor” ifadelerini kullandı.

“Bunları kodlama eğitimiyle yapabilirim, inanıyorum”

Hayallerini kodlama eğitimi alarak gerçekleştirebileceğini dile getiren Eyüp Efe Türkan ise, “İleride her yerde giden araba, can acıtmadan kanında mikrop var mı diye bakabilecek olan şırınga ve duvarları arkasını gösterebilen dürbün yapmak istiyorum. Dürbünle polisler fabrikalardaki gizli işler yapanları görebilecekler. Her yerde giden araba ulaşımı kolaylaştıracak. Bu arabalar yer altında, karada, suda ve uzayda bile gidebilecek. Bunları kodlama eğitimiyle yapabilirim, inanıyorum” diye konuştu.