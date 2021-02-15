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Miniklerden boylarını aşan kardan adam

Büyükçekmece’de minikler ailelerinin yardımıyla kardan adam yaptı.

Büyükçekmece'de minikler ailelerinin yardımıyla kardan adam yaptı. Miniklerin boyunu aşan kardan adamın yanında poz verdiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının hafta sonu etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla devam ediyor. Kar megakenti beyaza bürürken minikler de kar sevinci yaşadı. Büyükçekmece'de kar gören çocuklar, arkadaşları ve aileleri ile birlikte kardan adam yaptı. Miniklerin boyunu aşan kardan adamın yanında poz verdiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar ise kar yağışı nedeniyle yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

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