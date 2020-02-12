Miniklerden depremzede öğrencilere anlamlı destek

Bahçelievler Erguvan İlkokulu'nun minik öğrencileri, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan arkadaşları için "Oyuncağım Kitap Olsun" projesi başlattı. Proje ile öğrenciler oyuncaklarını satarak kitap alıp, depremzede öğrencilere gönderecekler.

Bahçelievler Erguvan İlkokulu tarafından hazırlanan, "Oyuncağım Kitap Olsun" projesinin açılışı okul içerisinden düzenlenen program ile gerçekleştirildi. Projeye okul idaresi, öğretmenler, veliler ve okulun minik öğrencileri büyük destek verdi. Proje ile Erguvan İlkokulu'nun minik öğrencileri kendilerine ait ve yeni aldıkları oyuncakları satarak elde edilen gelir ile Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan öğrenciler için hikâye kitapları satın alınacak.

“Buradaki kazancımız depremzede çocuklarımıza kitap olarak geri dönecektir”

Projeden bahseden Sınıf Öğretmeni Mustafa Kılıçaslan, “Bu etkinlikteki amacımız iyi günde kötü günde, buradaki çocuklarımıza yardımlaşmayı, dayanışmayı, milli birlik ve beraberliği aşılamak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Buradaki kazancımız oradaki depremzede çocuklarımıza kitap olarak geri dönecektir. Emeği geçen bütün idareci arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu proje tamamen çocukların eseri”

Bu projenin çocukların fikri olduğundan bahseden Veli Zehra Akköse, “Depremde mağdur olan çocukları, bizim çocuklarımızın biraz olsun mutlu edebilmesi ve güldürebilmesi bizim için çok önemli. Bu proje tamamen çocukların eseri, veren el de onlar alan el de onlar. Çocuklarımızın böyle bir işin içinde olmasından dolayı çok mutluyuz. Karşı tarafa katkısı olduğu kadar bizim çocuklarımıza da katkısı oldu bu işin. Dayanışma, paylaşma ve milli birlik ve beraberlik gibi duyguları da bizim çocuklarımız yaşamış oldu bu projeyle. Emeği geçen herkese önce çocuklarımıza çok teşekkür ederim. Çocuklara güzel bir dünya bırakmak kadar dünyaya güzel çocuklar bırakmakta bizim için önemli” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Atakan Öztürk ise, “Burada deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza kitap alabilmek için oyuncaklarımızı satıyoruz. Evden oyuncaklar getirdim burası için kendimde oyuncak alacağım” dedi.