Miniklere tohumdan fide yetiştirme eğitimi verildi

Belediye Meclis kararıyla 2022 yılını “Ekoloji Yılı” olarak kabul eden Büyükçekmece Belediyesi organik tarım, ata tohumları ile üretime teşvik, kent bostanları, tıbbi ve aromatik bitki üretimi gibi konularda hem eğitim veriyor hem de uygulamalı tarım üretimi yapıyor.

Minik eller toprağa sevgiyle tohum ekti

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nce yürütülen temel tarım eğitimleri programı çerçevesinde "Tohumdan Fide Yetiştirme Eğitimi" devam ediyor. Büyükçekmeceli minik öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk etkinlikte miniklere tarımın önemi anlatılarak, uygulamalı tohum ekimi yaptırıldı. Cenk Barer'in öncülüğünde gerçekleşen eğitime katılan geleceğimizin teminatı olan çocuklara, minik elleriyle ve sevgiyle toprağa emanet ettikleri tohumların sabırla filizleneceği anlatıldı.