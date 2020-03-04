Miniklerin de katıldığı deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Bağcılar İnönü Ortaokulu'nda miniklerin katılımı ile gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye, BAĞKUT, YARKUR ve AFAD ekipleri operasyonla sağ salim kurtardı. Tatbikat sırasında öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşarken, senaryo gereği 4 katlı okulda mahsur kalan öğrenciler halat yardımı tahliye edildi.

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Bağcılar İnönü Ortaokulu'nda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle düzenlen tatbikatta senaryo gereği 7 büyüklüğünde meydana gelen deprem üzerine okulda hareketlilik yaşandı. Alarm sesiyle çök-kapan-tutun pozisyonuna geçen öğrenciler, gürültü yapmadan alarmın bitmesini bekledi. 9 saniye süren sarsıntının bitmesinin ardından tahliyeye başla komutunu duyan öğrenciler sınıf öğretmenliği liderliğinde okuldan çıkış yaptılar. Tatbikat gereği okul binasında mahsur kalan öğrenciler ve öğretmenlere ulaşılmaya çalışıldı. Yıldızlar Arama Kurtarma (YARKUR) ile Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri (BAĞKUT) K9 köpekleri ve sismik dinleme cihazı ile dinleme yaptı. Ardından mahsur kalan yaralılar okuldan çıkarıldı. Öte yandan tatbikat sonunda İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için al bayrak açıldı.

Tatbikata Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın yanı sıra AFAD İstanbul Birlik Müdürü Cengiz Karakuş, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

“Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür”

Tatbikatların olası deprem durumları için önemli olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öncelikle Rabbim böyle bir deprem bize yaşatmasın. Deprem hayatımızın bir gerçeği oldu. Buna hazırlıklı olmak lazım. Biz tabi başta kentsel dönüşümle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Kesin çözümde binaların kentsel dönüşüm ile yenilenmesi aslında. Fakat tatbikatlarda çok önemli. Deprem olan yerlerde tatbikatların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaşların bilinçlenmesi kurtarma ekiplerinin bilinçlenmesi adına da çok önemli. Bağcılar Belediyesi'nin Arama Kurtarma ekibi (BAĞKUT), özel bir derneğin kurmuş olduğu Yıldızlar Arama Kurtarma Ekibi (YARKUR) ve AFAD'da burada bize destek verdi. Başarıyla tamamlandığını görüyoruz. Tatbikatlar sürekli olarak devam ettiği için ekiplerimize bu anlamda güveniyorum. Ben tüm vatandaşlarımıza deprem konusunda bilinçlenmesini özellikle istiyorum. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tatbikattaki senaryo gereği okuldan mahsur kalan öğrencilerden İslam Balta, tatbikat sırasında çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, arkadaşlarıyla olmanın güzel olduğunu söyledi.