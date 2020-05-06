Miniklerin sanat sergisi bu yıl sanal ortamda gezilecek

Korona virüs salgını sebebiyle sergilerini sanal ortama taşımak zorunda kaldıklarını ifade eden Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “30'dan fazla çocuğumuzun işleriyle oluşturulan mini sergi, günün her saati ziyaret edilebilir” dedi.

Her yıl mayıs ayında Gökkuşağı Koleji koridorlarını süsleyen el işlerinden oluşan sanat sergisi bu yıl online olarak sanal ortamda açıldı. Serginin, çocuk elinden çıkmış, neşeyle dolu rengârenk bir sergi olduğu ifade eden Gayretli, “Minik öğrencilerimizin düşünen bir birey olmalarını, kendilerini ifade etmelerini, özne olmalarını desteklediğimiz çalışmalarla dolu bu mini sergide öğrencilerimizin uluslararası bilince sahip olmalarına katkı sağlayan çalışmalardan minik bir kesit bulacaksınız” diye konuştu.

“Mutluluğu paylaşın”

Sergi hakkında konuşan Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Şule Gayretli ise, “Hayatta emek verilerek, sevgiyle, mutlulukla yapılan her işin verimliliğinin ve tadının çok daha yüksek olduğunu kavramış bir okul toplumu olarak, bu ruhla yetiştirdiğimiz üretici çocuklarımızın mini sergisini gezerek bu mutluluğu paylaşabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Mini sanat sergisinde öğrencilerin sanat derslerinde, ekoloji çalışmalarında, farklı kültürler çalışmalarında ve anasınıfı çocuk kulübü saatlerinde yaptıkları işler, okulun internet sitesinde de sergileniyor.