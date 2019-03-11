MIPIM 2019, Otuzuncu yılında geleceği tasarlamak üzere kapılarını açıyor

Gayrimenkul sektörünün dünya liderlerini ağırlayan ve Fransa'nın Cannes şehrinde buluşturacak olan MIPIM 2019, da Türkiye 206 firma ve kuruluşu temsil eden bir heyetle yer alacak. Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilecek olan fuarda Türkiye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düzeyinde üst düzey temsiliyet sağlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'unda katılacağı MIPIM, bu yıl 30'uncu kez kapılarını açacak.

Alkaş'ın Türkiye temsilciliğini yaptığı dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM 2019, dünya gayrimenkul sektörünün dev oyuncularını, 12-15 Mart tarihleri arasında Cannes'da bir araya getirecek. Uluslararası yatırımcılar açısından Türkiye'ye yarar sağlayacak iş görüşmelerinin hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de katılımcı şirketler ve birlikler düzleminde yapılacağı MIPIM 2019, 12 Mart Salı günü kapılarını açacak. Türk şirketler için kartvizit alışverişinin ve iş görüşmelerinin yoğunlaşacağı coğrafyalar yine Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Uzakdoğu ülkeleri ile Rusya olarak ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda, planlanan B2B sayısının ise fuara katılan tüm Türk firmaları için 4.000'e yaklaşması düşünülüyor. B2B'lerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yakın ve orta vadedeki işbirlikleri için zemin oluşturacağı öngörülüyor.

MIPIM 2019 , “Geleceği etkilemek” ana temasıyla gayrimenkulde geleceğin 30 yılın trendlerini tartışacak

Bu yıl toplamda 21.500 metrekarelik alanda temsil edilecek olan MIPIM'de ziyaretçi kişi sayısı ise 26.000'e ulaşması bekleniyor. MIPIM 2019' da 360'ın üzerinde konuşmacı da görüşlerini paylaşacak. Toplam 100 konferans ve oturumda 30 uncu yılını geride bırakan fuarda gayrimenkul sektörünün gelecek 30 yılına dair öngörülerde bulunulacak. Türkiye'nin 206 kurum ve kuruluşla toplam 1.020 m2 bir alanda temsil edileceği fuara katılacak uluslararası firma sayıları ise şöyle: proje finansman alanında 5.000, geliştirici alanında 4.800, mimarlık alanında 2.000, mülk sahibi alanında 1.600, hizmet sağlayıcı alanında 4.000, portföy yönetimi ve ikincil piyasalar alanında da 5.400 kuruluştan kayıt sağlandı.

İstanbul Ticaret Odası önderliğinde 5. kez kurulacak olan İstanbul Çadırı'nda, Emlak Konut ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İmar İnşaat projeleri başta olmak üzere, GYODER ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) bünyesinde yer alan yatırımcı kuruluşlar ve mimarlık, değerleme, hukuk konularında lider firmalar yer alacak.

MIPIM Uluslararası alanda çok önemli bir tanıtım ortamı

Dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan MIPIM'in binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi aynı platformda buluşturması açısından önem taşıdığına değinen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türk inşaat sektörü ve alt sektörleri son 30 yıldır hızlı bir gelişim göstermiştir. İnşaat sektörü ve bu sektöre bağlı sanayi dalları ile büyüme için itici güç olmuştur. Sanayi ve hizmetler sektörleri de inşaat sektöründeki gelişmeye bağlı olarak kendilerini yenilemiştir. İnşaat sektörü sadece yurt içinde değil yurt dışında da yaptığı projeler ile kendinden söz ettirerek önemli bir marka olma konumuna ulaşmıştır. Dünyanın en büyük 250 uluslararası inşaat firması arasında 46 Türk firması bulunmaktadır ve bu bakımdan da Türkiye Çin'den sonra 2. sırada yer almaktadır. MIPIM gibi uluslararası fuarlar en önemli tanıtım ortamlarından biridir. Bu tür fuarlara destek veren Türkiye; birçok sektörde olduğu gibi yapı sektöründe de dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini almıştır. 30. kez kapılarını açacak ve 100 ülkeden katılımcının beklendiği MIPIM'de Türkiye'nin, 206 kurum ve kuruluşla temsil ediliyor olması da bu fuara verilen önemin bir göstergesidir. MIPIM'in saygın katılımcılarından temennim; karlı fırsatları keşfedip uluslararası ortaklar ve yatırımcılarla tanışmaları, özel görüşmeler, sosyal ve ticari faaliyetler sırasında potansiyel iş ortaklarıyla iletişim kurmaları, kilit sektörleri ve gayrimenkul merkezlerini öğrenmeleri ve olağanüstü büyüklükteki uluslararası gayrimenkul projeleriyle tanışmalarıdır” dedi.

Organizasyonun tüm katılımcılar için yararlı işbirliklerine zemin oluşturmasını dileyen Bakan Kurum, MIPIM'de yer alan tüm katılımcıları da tebrik etti.

MIPIM Türkiye 2020 ile İstanbul, global gayrimenkul yatırımcılarının buluşma noktası olacak

MIPIM 2019'un ana teması olarak belirlenen “Geleceği Etkilemek”içeriğine değinen ALKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, MIPIM' in uluslararası yatırımcıların kendi alanında en iddialı isimlerini, şehir plancılarını, uluslararası yatırımları kendi coğrafyalarına çekmeye kararlı belediyeleri, turizmde yeni fırsatlar arayan otel gruplarını bir araya getirdiğini vurguladı.

“MIPIM 2019'a yine ilk günkü heyecanla katıldıklarını belirten Avi Alkaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da fuara katılacak olması ve bizlere destek vermesinden ötürü kendisine müteşekkiriz. Bu Türk markalarının global arenada devletimizin desteği ile uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek olması anlamına da geliyor. Zira MIPIM dünya gayrimenkul sektörü tarafından çok önemsenen ve önemsenmesi gereken bir platform. 30 yıldır hiçbir taviz vermeden ilk günkü heyecanı ile kapılarını açıyor olması MIPIM'in öneminin en büyük göstergesi. Bu yılki ana temanın 'geleceği etkilemek' başlığını taşımasının da son derece yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü MIPIM'in 30 sene sonra da gayrimenkul etkinlik hizmetlerinin farklı teknolojilerle sunulduğu sektörün yine en önemli buluşma mekanı olmaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.

MIPIM Türkiye için görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Avi Alkaş, 2020 yılında MIPIM' i Türkiye' de gerçekleştirmek için hedef koyduklarını sözlerine ekledi.

"MIPIM İngiltere var, MIPIM Asya var neden MIPIM Türkiye olmasın diye yola çıktık"

Türkiye'den geçen yıl 250 kurum ve kuruluşun MIPIM'e katıldığını belirten ALKAŞ Genel Müdürü Yonca Aközer, “MIPIM sadece bizim için değil dünya için de çok önemli bir organizasyon. Alkaş olarak en büyük hedefimiz Türk firmaların bu fuardan verim almaları. Bu sebeple, B2B toplantılar organize etmek, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yatırım potansiyelini anlatabilmek açısından oldukça önemli. Ayrıca MIPIM 2019' da bu sene RE360'ı da duyuracağız. RE360 ile sektörü ikinci kez bir araya getirerek, MIPIM Türkiye'yi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştığımıza inanıyorum. MIPIM ve MIPIM Türkiye birbirini tamamlayan iki unsur olacak. MIPIM UK (İngiltere) var, MIPIM Asya var neden MIPIM Türkiye olmasın diye yola çıktık ve gerçekten çok heyecanlanıyoruz. Çünkü, yaklaşık 5-6 yıldır MIPIM'in Türkiye'ye gelebilmesi için çok özel çalışmalar yapıyoruz. Bu dönemde iki kez RE360 gayrimenkul buluşmasını düzenledik ve sektörün tüm paydaşlarını bu platformda bir araya getirdik. RE360 Buluşması, MIPIM Türkiye'nin provasıydı ve burada başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Yabancı ortağımızın da bu hedefteki inancı bizleri motive ediyor. 2020'de MIPIM Türkiye'yi hayata geçireceğiz ve İstanbul'u global gayrimenkul yatırımcılarının buluşma noktası haline getireceğiz.” dedi.