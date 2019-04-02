İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Miraç Kandili'nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti

Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüpsultan Camii’ne akın etti.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti.


Miraç Kandili'nde tüm yurtta vatandaşlar camilere akın ediyor. İstanbul'da da binlerce vatandaş camileri doldurdu, dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu. 7'den 70'e her yaştan insan Eyüpsultan Camii'ne gelerek yatsı ezanının okunmasıyla birlikte bir arada namaz kıldı. Yer bulamayan çok sayıda vatandaş ise cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Eyüpsultan Camii'nin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırmasıyla taçlandırıldı.


Eyüpsultan'da Kandil gecesinde ibadet etmenin huzurunu yaşayan Cengizhan İpekli, "Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Herkesin Miraç Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.