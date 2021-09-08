Miralem Pjanic'e taraftarlardan coşkulu karşılama

Beşiktaş'ın yeni transferi Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'e İstanbul'da siyah-beyazlı taraftarlar coşkulu karşılama yaptı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta UEFA'ya verilecek listelerin son gününde transfer ettiği yıldız futbolcu Miralem Pjanic işlemlerin yapılmasının ardından Bosna Hersek Milli Takımı kampına katılmıştı. Bugün İspanya'dan İstanbul'a dönen 31 yaşındaki futbolcuyu siyah-beyazlı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a gelen Pjanic'e Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldız futbolcu da elindeki tesbih ile kartal pozu verdi.

Miralem Pjanic daha sonra Beşiktaşlı yetkililerle birlikte alandan ayrıldı.