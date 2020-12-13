İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mirallas'tan ırkçılığa tepki!

Gaziantep FK’nın başarılı futbolcusu Kevin Mirallas, Medipol Başakşehir maçında sahaya İngilizce; ’Irkçılığa Hayır’ yazılı özel kramponlarla çıktı.

Gaziantep FK'nın başarılı futbolcusu Kevin Mirallas, Medipol Başakşehir maçında sahaya İngilizce; 'Irkçılığa Hayır' yazılı özel kramponlarla çıktı.


Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede Gaziantep temsilcisinin Belçikalı futbolcusu Kevin Mirallas, ırkçılığa karşı önemli bir duyarlılığa imza attı.


Turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya, Paris Saint-Germain maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerde bulunmasını Mirallas da sahaya özel hazırlanmış bir kramponla çıkarak tepki gösterdi. Mirallas'ın kramponunda 'Irkçılığa Hayır' anlamına gelen, İngilizce; 'No To Racism' yazısı yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.