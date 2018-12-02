Mircea Lucescu: "Her maçı kazanmamız gerekiyor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekiminin ardından rakipleri değerlendirerek, "Her maçı kazanmamız gerekiyor" dedi.

İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu. H Grubu'ndaki rakiplerle ile ilgili genel bir analiz yapan Mircea Lucescu, şöyle konuştu: "Gruplar aslında birbirine denk, birbirinden farkı yok. Neticede kazanmak zorundayız. Fransa ile oynayacağız. Tabii ki kolay değil. Bizim oyuncularımız için de çok önemli Fransa'ya karşı oynamak. Tabii ki maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ama sadece Fransa maçına önem vermek doğru değil. Bütün maçlar önemli. Bütün takımlarla oynayacağız ve umuyoruz bu genç takımımız daha iyi performans ortaya koymaya başlar. Oyuncularımızın kendi takımlarında oynamaya başlamaları da çok önemli. Fikstür de çok önemli. İnşallah ilk maçımızı Fransa ile oynamayız. Grubun en iyi takımının karşısına çıkana biraz daha üzerine koyarak gitmiş oluruz. İzlanda'yı zaten tanıyoruz. Takımlar arasında çok büyük ayrım yapmamak lazım. Çünkü bunlar büyük turnuvalar, kolay değil. Kesinlikle bütün maçlara konsantre olmamız lazım. En iyi doğrultuda gitmemiz, iyi hazırlanmamız lazım. Takım olarak bu maçlara hazırlanıp, kazanmamız lazım. Bu takımlara galip gelmek çok önemli, güçlü veya güçsüz değil. Andorra'ya karşı, Moldova'ya karşı maçları da kazanmamız lazım, çok önemli. Tabii ki İzlanda ve Fransa ile de oynayacağımız maçlarda da alacağımız puanlar bize bir katkı sağlayacak."

"İzlanda'yı tanıyoruz"

Lucescu, "Son iki yılda İzlanda ile 4 defa oynadık, bu bir avantaj mı?" sorusuna "Evet, bence de öyle. Çünkü tanıyoruz bir miktar. Oyuncuları çok fazla değişmedi. Oyuncularını tanıyoruz, oynama şekillerini biliyoruz. Son Dünya Kupası'nda da iki sene önceki performansı ortaya koyamadılar. Çünkü yaş ortalamaları 28-29'a çıktı, yaşlanan bir takım. Ama oynadıkları futbol fiziğe dayalı. Tabii ki Fransa da başka bir tür futbol oynuyor. Ama hepsine hazırlıklı olmamız, iyi hazırlanmamız lazım kazanabilmek için. Hangi takım olduğu önemli değil, her maçı kazanmamız gerekiyor. Bir yıl, belki bir yıl bile değil, 7 ay Yeni bir takım oluşturmaya çalıştık bu son dönemde, iyi futbol oynatmaya çalışıyoruz. Bazı maçları kaybedebiliyoruz. Deneyimsizlikten kaybediyoruz esasında. Veya bireysel hatalardan kaybediyoruz. Ama diğer takımları domine ederiz diye düşünüyorum, kendi oyunumuzu oynarsak. Bu düzeyden yola çıkmalıyız. Diğer takımları da yenmemiz gerekiyor."

"Bütün gruplarda 2-3 tane zorlu takım var"

Şanslı bir kura olup olmadığıyla ilgili yönelik soruya ise Rumen hoca şöyle cevap verdi:

"Tabii ki bütün gruplarda 2-3 tane zorlu takım var. Diğer takımlar da onları zorlayacaklar ama zor bir grup. Arnavutluk iyi bir takım. Yeni bir turnuva başlıyor ve farklı bir atmosfer, farklı bir motivasyon olacak. Yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim için en önemli şeylerden biri bu. Fraklı türde oyun stillerine sahip oyuncuları bir araya getiriyoruz ve Arnavutluk da belki aynısını yapıyor. Onlar için de zorlu bir dönem. Ama İtalya'da oynayan 8-9 tane oyuncuları var. Gerçekten çok güçlü bir lig İtalya ligi. Yabana atmamak lazım onları. Belki Andorra. Andorra'nın küçük bir stadyumu var. Küçük stadyumlarda da bazen baskı kurmaya çalışabiliyor bu tip takımlar. Bütün maçlar aynı düzeyde oynanmak zorunda. Fransa'ya karşı, İzlanda'ya karşı, Arnavutluk'a karşı nasıl oynuyorsak diğer takımlara da öyle oynamamız lazım. Moldova da iyi bir takım kurmaya başladı."