Misafir geldiği apartmanda ayakkabı avına çıktı, o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta bir apartmana misafir olarak gelen hırsız, dönüşte ayakkabı avına çıktı. Zemin katta beğendiği ayakkabıyı kendi ayakkabısı ile değiştiren şahıs olayın ardından kayıplara karışırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre yabancı uyruklu iki şahıs, bir tanıdıklarına ziyarete gitti. Ziyaret sonrasında iki şahıstan birisi hemen apartmandan ayrılırken, diğer arkadaşı ayakkabı avına çıktı. Zemin katta etrafa bakınan hırsız, kendisi gibi apartmana misafir gelen başka bir vatandaşın ayakkabısını gözüne kestirdi. Bir süre tereddüt eden şahıs, daha sonra kendi ayakkabılarını çıkararak beğendiği ayakkabıları giydi. Bu sırada hırsız üst kattan aşağı inen apartman sakinlerine de aldırmazken, kendi ayakkabısını kapıya bırakarak kayıplara karıştı.

Hırsızın bıraktığı ayakkabıları giydi

Saatler sonra 700 TL'lik ayakkabısının yerinde olmadığını fark eden vatandaş, hemen güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde alt kattan çıkan bir şahsın kendi ayakkabılarını giyerek ayağındakileri bıraktığını gören ve kısa süreli şaşkınlık geçiren adam, ardından hırsızın bıraktığı ayakkabıları giyerek apartmandan ayrıldı. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan hırsızlığı anlatan ev sahibi, “Evimize bir akrabamız misafir geldi. Yemek yedikten sonra balkona çıktı ve o sırada yabancı uyruklu iki kişinin apartmana girdiğini görmüş. Bu şahıslar tanıdıklarını ziyarete gelmiş ve çıkarken de misafirimizin ayakkabısını çalmışlar. Beğendiği ayakkabıyı çalmış ve eskisini buraya bırakmış. Kimdir kimin nesidir bilmiyorum. Tabii biz olayı saatler sonra fark ettik. Ben halı yıkamıştım, misafire terlikleri giyme ıslak dedim. O da bana ‘Ayakkabılarım yok burada' dedi. Ben kapının önünde duranları gösterdiğimde ‘Onlar benim değil' dedi. Sonra güvenlik kamerasına baktık ve ayakkabının çalındığını anladık. Ayakkabının değeri 700 TL civarındaydı. Herkes çok şaşırdı. Misafirin de acilen gitmesi gerekiyordu, o sebeple mecburen hırsızın bıraktığı ayakkabıları giydi” dedi.