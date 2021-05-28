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Misli.com 2. Lig play-off şampiyonu Kocaelispor, kupasını aldı

Misli.

com 2. Lig play-off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, TFF 1. Lig'e yükseldi. Kocaelispor, müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupasını TFF Başkan Vekili Ali Düşmez verdi.


com 2. Lig play-off final müsabakasında Kocaelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Alınan bu skorla yeşil-siyahlılar, TFF 1. Lig'e yükselmiş oldu. Karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen kupa seremonisinde play-off şampiyonluk kupasına kavuştu. Kocaeli temsilcisine şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez takım kaptanı Numan Çürüksu'ya verdi.

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