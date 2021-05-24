Misli.com 3. Lig: Bucaspor 1928: 2 - İskenderun Futbol Kulübü: 2

com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştığı İskenderun Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. 15 dakikalık uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmadı. Seri penaltı atışları sonucu Bucaspor 1928, İskenderunspor Futbol Kulübü'nü 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Bucaspor 1928 com 2. Lig'e yükseldi.

Maçtan dakikalar

78. dakikada sol taraftan açılan ortada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Nureddin Ersoy'un vuruşunda meşin yuvarlak Bucaspor savunmasına çarparak ağlarla buluştu. 0-1

83. dakikada Berke Bıyık ceza yayı üzerindeki Tunç Murat Berhan ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içerine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Berke'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

92. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tunç Murat Behram'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

105. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Feyzullah Şahin Güneş'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Alper Kadir Duruk, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı (Enis Alıç dk. 82 ?), Burak Sürmeli, Berke Bıyık, Oğuz Aydın, Saruhan Fındıkcı (Cuma Menize dk. 77), Tunç Murat Behram

Yedekler: Şener Özcan, Yusuf Can Abay, Hasan Çelik, Emre Erdem, Turan Ali Demirci

Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu

İskenderun Futbol Kulübü: Ramazan Haklı (Onur Parlar dk. 18), Fadıl Kocaoğlu (Yüksel Kayaalp dk. 60), Dede Çelik, Kadir Bilimlier, Mutlu İlengöz, Nureddin Ersoy (Emre Hasan Balcı dk. 101), Recep Metin (Feyzullah Şahin Güneş dk. 101), Oğuzhan Erdoğan, Abdurrahman Kuyucu, Mustafa Öztürk (Uğur Uğur dk. 95), Burak Temir

Yedekler: Adem Bekir Ataş, Ömer Turan

Teknik Direktör: Yusuf Tokaç

Goller: Nureddin Ersoy (dk. 78) (İskenderun Futbol Kulübü), Berke Bıyık (dk. 83) (Bucaspor 1928)

Sarı kartlar: Yüksel Kayaalp, Mutlu İlengöz, Recep Metin, Emre Hasan Balcı, Burak Temir (İskenderun Futbol Kulübü), Ufuk Er (Bucaspor)