İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Misli.com Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - VakıfBank: 0

Misli.

com Sultanlar Ligi 5. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında karşılaştığı VakıfBank'ı setlerde 3-0'lık skorla mağlup etti.



Salon: Eczacıbaşı


Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül


Eczacıbaşı Dynavit: Simge Aköz (L), Boskovic, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Hande Baladin, Yasemin Güveli, Ognjenovic, Elif Şahin, Fabris, Yaprak Erkek, Dilay Özdemir, Voronkova, Defne Başyolcu, Jack-kısal


VakıfBank: Cansu Özbay, Ayça Aykaç (L), Kübra Akman, Ogbogu, Egonu, Gabi, Buket Gülübay, Ioana, Bajema, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Daalderop, Bahar Akbay


Setler: 25-17, 25-21, 25-20


Süre: 74 dakika (21,25, 28)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.