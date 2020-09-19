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Misli.com Sultanlar Ligi: THY: 0 - VakıfBank: 3

2020-2021 Misli.

com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 20-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üçte üç yaptı.


Sarı-siyahlılar, ligin dördüncü haftasında 23 Eylül Çarşamba günü Galatasaray HDI Sigorta'yla VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.



Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu


Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç


THY: Şeyma, Büşra, Ebrar, Ada, Aslı, Nursevil, Berin (L), Saniye, Özgenur


VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Melis, Ayça (L), Selin (L), Gözde, Tuğba, Maja


Setler: 20-25, 23-25, 15-25

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