MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok tutuklandı

FETÖ/PDY'nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten ve MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Uğur Demirok, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY'nin Emniyet Mahrem yapılanmasında faaliyet yürütmüş Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akabinde yurt dışına kaçmıştı. Geçmişte örgütün TSK Mahrem Yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan firari Uğur Demirok'un hakkında yakalama kararı da bulunuyordu. Şüpheli Demirok, geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Hakkındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Demirok, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.