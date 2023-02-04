MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'ın eylem hücresine operasyon, 15 kişi tutuklandı

MİT ve Emniyet tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul'da İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 şüpheli yakalandı. DEAŞ şüphelisi 15 kişi mahkemece tutuklanırken, somut bir eylem planı ya da benzeri tehdit tespit edilemediği belirtildi.

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, DEAŞ'ın Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 şüphelinin izini sürdü. DEAŞ terör örgütü hücresinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgiler ışığında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma eyleminin ardından, örgütün sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlarımıza ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verildiği iddia edilen 15 şüpheliyi yakın takibe aldı.

Söz konusu hücre üyeleri, güvenlik ve istihbarat birimlerince adım adım takip edildi. DEAŞ'a bağlı olarak eylem planı yaptıkları iddiasıyla aranan hücreye yönelik özel tim tarafından birçok adrese peş peşe düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki Terörle Mücadele Şubesine götürülen zanlılar, burada çapraz sorguya alındı. Özel ekiplerce sorguya alınan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları tespit edilirken, Başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut bir eylem planı ya da benzeri tehdit tespit edilemedi.

Operasyonla yakalanan DEAŞ şüphelisi 15 kişi, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.