MİT ve polisten ortaklaşa FETÖ operasyonu

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere 9 bin dolar, 7 bin TL ve çok sayıda F serisi 1 dolar ele geçirildi.

İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin morallerini yüksek tutmak, yeniden etkin konuma gelmek için çalışmalarda bulunan FETÖ bölge sorumlularına yönelik çalışma başlattı. FETÖ üyelerinin İstanbul ilinin farklı noktalarında örgütsel toplantılar yaptıkları, herhangi bir iletişim aracı kullanmadıkları deşifre olmamak için görüşme yerleri umuma açık alış veriş merkezleri gibi farklı buluşma noktalarından seçtikleri tespit edildi. Belirlenen hücre evine eş zamanlı olarak yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere hazır halde 9 bin dolar, 7 bin TL, ve çok sayıda F serisi 1 dolar ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.