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Miting alanına vatandaş akını devam ediyor

Yenikapı’da düzenlenen ‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’nin başlamasına az bir süre kala vatandaşların alana akını devam ediyor.

Yenikapı'da düzenlenen ‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nin başlamasına az bir süre kala vatandaşların alana akını devam ediyor.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen ‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nin başlamasına az bir süre kala vatandaşların alana akını devam ediyor. Alanda yerini alanlar çalınan müziklere Türk bayraklarını sallayarak eşlik ediyor. Kontrol noktalarından aranarak geçen vatandaşlar da mitingin başlamasına kısa bir süre kala alandaki yerlerini almaya devam ediyor.

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