MKE Ankaragücü ile Galatasaray 100. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 99 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 62-18'lik üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 57 puanla liderlik koltuğunda otuyor. Sarı-lacivertliler ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla son sırada bulunuyor.

100. randevu

Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 99 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 62 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 205 gole, başkent ekibi 85 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Son 10 maç

Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan hepsi lig olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılıların üstün bulunuyor. Bu 10 müsabakada Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçı ise Ankara ekibi kazandı. 1 mücadelede eşitlik bozulmadı.

Ligde 8 maçtır kazanıyor

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 8 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte; Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 13 maçta da kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 52 golle, 56 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 13 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 21 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 4 maçta da (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor) rakiplerini mağlup etti.

Mustafa Muhammed takımı sırtlıyor

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed attığı gollerle takımının lider olmasında büyük rol oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu ligde görev aldığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Muhammed son oynanan BB Erzurumspor müsabakasında 2 gol kaydederek galibiyeti getiren isim oldu. Mısırlı futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Belhanda, Luyindama ve Taylan sınırda

Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde İstanbul'da oynayacakları Sivasspor mücadelesinde yer alamayacak.

Cezası biten Oğulcan Çağlayan, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde oynayabilecek. Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir'in ise sakatlıkları bulunuyor.

Halil Umut Meler yönetecek

MKE Ankaragücü - Galatasaray mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de 105 maçta düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 48'ini ev sahibi, 37'sini ise deplasman takımları kazandı. 20 maç ise berabere sona erdi.