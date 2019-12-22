MLP Care'in sa?l?k hizmeti ihracat?ndaki ba?ar?s? ?d?llendirildi

Medical Park ve Liv Hospital markalar?n? b?nyesinde bar?nd?ran T?rkiye'nin en yayg?n sa?l?k grubu MLP Care, her y?l on binlerce yabanc? hastaya hizmet vererek T?rkiye sa?l?k turizmine katk? yapmay? s?rd?r?yor. Grubun sa?l?k hizmeti ihracat? alan?nda ge?ti?imiz y?l ortaya koydu?u ba?ar?, ?stanbul Kongre Merkezi'nde d?zenlenen 2018 Y?l? H?B ?d?l T?reni'nde ikincilik ?d?l? ile ta?land?. T?rende MLP Uluslararas? Hasta Merkezi Direkt?r? Murat Ercan'a ?d?l? Sa?l?k Bakan? Dr. Fahrettin Koca ve Ticaret Bakan? Ruhsar Pekcan takdim etti.

Yabanc? misafirlerini T?rkiye'nin d?rt bir yan?ndaki hastanelerinde a??rlayan MLP Care; 2018 y?l?nda Rusya'dan Almanya'ya, Ukrayna'dan Cezayir'e d?nyan?n farkl? ?lkelerinden gelen on binlerce ki?iye sa?l?k hizmeti sundu. Grup, yabanc? hastalara sunulan hizmetler kar??l???nda bir ?nceki y?l elde etti?i geliri yakla??k y?zde 45 artt?rarak T?rkiye'ye 80 milyon Amerikan Dolar?'ndan fazla d?viz girdisi sa?lad?.

?d?l? de?erlendiren MLP Care Uluslararas? Hasta Merkezi Direkt?r? Murat Ercan, ?T?rkiye'nin k?resel sa?l?k turizminden ald??? pay g?n ge?tik?e art?yor. Art?k ?lkemiz sadece yak?n co?rafyadan de?il; ABD, Fransa ve Almanya gibi sa?l?k hizmetleri alan?nda ?ne ??kan ?lkelerden de hasta kabul eder konuma ula?t?. Bu durumun temelinde sunulan hizmetin kalitesi kadar, karma??k operasyonlar?n ba?ar?l? ile yap?labilmesi, eri?im kolayl??? ve fiyat gibi bir?ok parametre ?nemli role sahip. Biz de Medical Park, Liv Hospital gibi iki dev markan?n g?c?yle hizmet ihracat?nda b?y?yoruz. Bug?n yabanc?lara sundu?umuz hizmetlere bakt???m?zda bilgi ve teknoloji gerektiren kompleks operasyon ve nakillerin ?ne ??kt???n? g?rmek bizim i?in gurur verici. B?y?k ?ehirlerde a?t???m?z yeni hastanelerin de katk?s?yla b?y?meye ve sa?l?k turizmindeki ba?ar?m?z? art?rmaya devam edece?iz? dedi.