Mobil 1 Center'dan Eylül kampanyası

Ş. çatısı altında 37 ilde faaliyet gösteren Mobil 1 Center yağlama merkezleri, Eylül ayında müşterilerine avantajlı fiyatlarla hizmet vereceğini duyurdu.

Türkiye'de 114 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Ş.'nin yağ değişimi ve bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center noktalarında, Eylül ayına özel kampanya düzenlediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; 1-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Mobil marka motor yağı, yağ filtresi ve işçilik dahil yağ değişimi hizmetlerinde indirim yapacak.

Kampanya ile ilgili markanın servis noktalarından veya mobil1.com.tr adresinden bilgi alınabilecek.