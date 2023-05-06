Mobil Etkinlik Alanı Kent Meydanı'nda Başakşehirlileri bekliyor

Hem eğlendiren hem de “Başakşehirli” uygulamasıyla kazandıran Mobil Etkinlik Alanı, ilçe sakinlerini Mayıs ayı boyunca Başakşehir Kent Meydanı'nda ağırlayacak.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinleri için Kent Meydanı'nda eğlenceli bir etkinlik alanı hazırladı. “Başakşehirli” mobil uygulaması ile girilen Mobil Etkinlik Çadırı'nda ilçe sakinleri, oyun oynayarak puan kazanıyor ve topladıkları puanlarla sürpriz hediyelerin sahibi oluyor. Başakşehirlilerin akşam saatlerinde keyifli vakit geçirebileceği alanda mobil oyunlar, atölyeler, sahne gösterileri ve boyama gibi birbirinden güzel etkinlikler yer alıyor.

Her ay farklı bir noktada kurulacak

Yaz ayları boyunca her gün kurulacak Mobil Etkinlik Çadırı, 18.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. İlk olarak Başakşehir Kent Meydanı'na kurulan çadır, her ay farklı bir noktada kurulacak. Eğlendirirken kazandıran çadır, Haziran ayında Bahçeşehir Gölet'te, Temmuz ve Eylül de Sular Vadisi'nde, Ağustos'ta ise Başakşehir Millet Bahçesi'nde ilçe sakinleriyle buluşacak.

Başakşehirliler etkinliklerden memnun

Açılışı gerçekleştirilen Mobil Etkinlik Alanı, ilk gün Başakşehirlilerin adeta akınına uğradı. Gencinden yaşlısına birçok vatandaş etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İlçe sakinleri bu tarz etkinliklerin sürdürülmesini talep ederken, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkürlerini iletti.