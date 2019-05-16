Mobil iftar araçları yoksullara ulaşıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'ndan (İDDEF) yapılan açıklamaya göre Ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarıyla Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak zekat, fitre, fidye ve kumanya paketleri teslim ediliyor. İDDEF ayrıca, "ümmet iftar sofraları" kuruyor ve ilk kez bu yıl faaliyete geçirdiği uygulamayla Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki muhtaç kimselere mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, 2019 Ramazan çalışmalarını "Sofrada Tuzun Olsun" sloganıyla gerçekleştirdiklerini, hayırseverlerin bağışlarını 33 ülkede ihtiyaç sahiplerine ve medreselerde eğitim gören ilim talebelerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Araçlar mahalle mahalle sıcak yemek dağıtıyor

İDDEF gönüllülerinin uzun ve zorlu yolculuklarla Ramazan yardım çalışmalarının gerçekleştiği ülke ve bölgelere ulaştığını belirten Turan, “Federasyon olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan çalışmalarımızı Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da gerçekleştiriyoruz. Kıymetli bağışçılarımızın emanetlerini mazlum kardeşlerimize ve medreselerimizde İslami eğitim gören ilim talebelerimize teslim ediyoruz. Zekat, fitre, fidye, kumanya paketleri ile birlikte omuz omuza iftar yapmak için ‘ümmet iftar sofraları' kuruyoruz. Bu yıl ilk kez Batı Afrika Ülkesi Gine'de faaliyete geçirdiğimiz mobil iftar araçlarıyla başkent Konakri çevresindeki yoksul mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Yoksulluk ile birlikte yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu ülkelerden olan Gine'de sağlıklı ve sıcak yemek hayati önem taşıyor.” İfadesini kullandı.

Çoğu engelli olan 300 aileye her gün iftar yemeği ulaştırılıyor

Aynı zamanda Gine'deki Ramazan yardım çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelere devam eden Turan, “33 ülkede gerçekleşen Ramazan faaliyetlerimizin bir ayağını da Gine oluşturuyor ve Gine'nin dört bölgesinde çalışma yapıyoruz. Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyemizde ve iftara çok az bir zaman kala yolda olanlara sıcak yemek ikram ediyoruz. Her gün yola çıkan mobil iftar araçlarımız ise, Simenteri bölgesinde 150, Konkanser bölgesinde 250, Rotama Dispanser bölgesinde 300 aileye iftar yemeği dağıtıyor. Rotama Dispanser bölgesi çoğu engelli olan kardeşlerimizden oluştuğu için özel ve önemli bir yeri var. Külliyemiz içerisinde yer alacak ve şuan inşa aşamasında olan sağlık ocağı projemizle engelli kardeşlerimize sağlık hizmeti de vermeyi planlıyoruz. Bizler İDDEF olarak bağışçılarımızın desteğiyle binlerce kilometre uzaklıkta gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın, onları sevindirmenin, dualarını almanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben bu kervana destek veren ve kardeşleriyle ekmeğini bölüşen hayırseverlere teşekkür ediyorum.”

İDDEF, 33 ülke 106 bölgede yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bağışlar, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.