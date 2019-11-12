'Mobil Okul Timleri', suçlulara göz açtırmıyor

Olayla bağlantısı olan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, okul çevrelerindeki suçlulara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Okul Timleri, ‘uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' konusu ile ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında 25 Ekim tarihinde Osmaniye Mahallesinde şüphe üzerine MOT ekiplerince durdurulan bir araç içerisindeki Hakan A. (31) ve Abdurrahman Y. (33) isimli şüphelilerin yapılan üst aramalarında toplam 15,6 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Her iki zanlı gözaltına alınırken, operasyonun devamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen Gamze F. (30) ve Levent H. (33) adlı 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Levent H.'nin otomobilinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 361 parça halinde daralı ağırlığı 800 gram Skunk ve 9 paket halinde 80,7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Hakan A. ve Gamze F. isimli şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Levent H. ve Abdurrahman Y. isimli 2 şüpheli ise 26 Ekim Cumartesi günü sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.