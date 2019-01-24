Mobil oyun ve uygulamalara 101 milyar dolar harcandı

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, mobil oyun ve uygulamalara yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in App Annie ‘The State of Mobile' raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, geçen yıl mobil oyun ve uygulamalara 101 milyar dolar harcandığı görüldü. Bu rakama bakıldığında oyunlara harcanan paranın yüzde 75 arttığı saptanırken, son 2 yılda 194 milyar uygulamanın indirildiği kaydedildi.

Mobil tüketicilerin yaptığı harcama ise en fazla Çin'e giderken, Çin'in yüzde 32 paya sahip olduğu görüldü. Türkiye ise bu bağlamda yüzde 1 pay edinirken, Türkiye merkezli şirketlerin mobil uygulamalar için yaptığı harcamadan, toplamda 1 milyar dolar gelir elde ettiği tespit edildi.

PUBG damga vurdu

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Son bir yıl içerisinde mobil oyun ve uygulamalarla ilgili yazılı basına 6 bin 579 haberin yansıdığı tespit edildi. Yazılı mecralara yansıyan haberler içeriklerine göre kontrol edildiğinde geçtiğimiz yıl en çok PUBG'nin ön plana çıktığı görüldü.