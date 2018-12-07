Mobil şebekemiz wifi şebekesine göre daha hızlı

Küresel ölçekte 8 milyona yakın cihaz ve 63 milyonu aşkın ölçümle ile oluşturulan araştırmaya göre, Türkiye'de 9,6 Mbps olan wifi indirme hızının mobil veride 16,9 Mbps'ye kadar çıktığı görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, ülkelerin wifi ve mobil indirme hızını konu alan araştırmayı inceledi. PRNet'in Open Signal verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 9,6 Mbps wifi indirme hızında dokuzuncu sıraya yerleştiği görüldü. Araştırma küresel ölçekte 8 milyona yakın cihaz ve 63 milyonu aşkın ölçümle ile oluşturulurken, Türkiye'nin mobil veri indirme hızında ise 16,9 Mbps'ye kadar çıktığı saptandı. Böylelikle Türkiye'de mobil şebekenin wifi şebekesine göre daha hızlı olduğu gözlendi. Mobil indirme hızının wifi indirme hızına en çok fark attığı ülke ise Avusturalya olarak belirlendi.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Yazılı basındaki haber başlıkları incelendiğinde; mobil şebeke ve indirme hızı başlıklarında yıl içerisinde 3 bin 150 haberin medyada yansıma bulduğu görüldü. Geçtiğimiz yıllardaki haber adetleri incelendiğinde ise, 2017'de 3 bin 150, 2016 yılında ise 3 bin 754 yansıma olduğu tespit edildi.