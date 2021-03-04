Mobilde kargo takibi avantaj sağlıyor

Kargo şirketleri bu dönemde teknoloji bazlı uygulamaları birçok avantaj sağlayarak devreye alıyor.

Salgın online alışverişi gerekli kılarken, beraberinde kargo şirketlerine duyulan ihtiyacı da artırdı. Bu alanda faaliyetleri bulunan şirketler uzaktan alışverişlerin yapıldığı son zamanlarda inovatif girişimler sergiliyor.

Yurtiçi Kargo uygulamaya soktuğu yenilik ile kullanıcılara avantaj sağlamayı hedefliyor. Yapılan duyuruya göre, şirketin mobil uygulamasını yükleyenler, bireysel kargo gönderileri için yüzde 30 indirim kazanacak. Tüm yazılımı ve tasarımı Yurtiçi Kargo Ar-ge ekipleri tarafından gerçekleştirilen mobil uygulama, sıklıkla kargo gönderen ya da alan kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.