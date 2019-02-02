Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Vatandaşlarda panik neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay saat 04:00 sularında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 1. Karaca sokaktaki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle atölyede yangın çıktı. Atölyenin içerisinde bulunan tahtalar bir anda alevler içinde kalırken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra, içeride kimsenin olmadığı tespit edildi. Çıkan yoğun dumanlar uzun süre itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.