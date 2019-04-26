Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün yılsonu hedefi 6 milyar dolar

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı, Dış Ticaret Kompleksi İstanbul İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterlik Binası'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ile ilgili genel istatistiki verileri paylaşan Birlik Başkanı Ahmet Güleç, "2018 yılını önceki yıla göre yüzde 12,8 artışla 5 milyar 14 milyon 613 bin dolar ihracatla geride bıraktık. Hedefimiz 2019 yılında 6 milyar doları aşmak" dedi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı, 25 Nisan Perşembe günü (dün) Dış Ticaret Kompleksi İstanbul İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterlik Binası'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda katılımcılara seslenen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün hem üretimde hem de ihracatta önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Sektör olarak 2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artışla 5 milyar 14 milyon 613 bin dolar ihracatla geride bıraktıklarının altını çizen Güleç, 2019 yılı hedeflerinin 6 milyar doları aşmak olduğunu aktardı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin toplam ihracat içerisindeki payını yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e yükselttiklerini aktaran Güleç, "İlk 3 aylık verilere baktığımızda geçtiğimiz yıla göre yüzde 5,4'lük bir ihracat artışımız var. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Birliği 2018 yılında yüzde 16,3'lük bir artışla 1 milyar 553 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye geneli yüzde 12,8. Tüm Türkiye ise yüzde 7,1'lik bir artışla 168 milyar dolar gerçekleşti” dedi.

Birlik olarak sektörün gelişimi için yaptıklarını da sıralayan Güleç, 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar; 5 ticaret bakanlığı kapsamında alım heyeti faaliyeti, 6 Ur-Ge alım heyeti faaliyeti ve 2 VIP alım heyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

"İhracatçı sayısı bakımından en büyük sektörlerden biriyiz"

İhracat olmadan büyümenin olmayacağını bilerek hareket ettiklerini belirten Güleç, ihracat ve üretim ülkesi olan Türkiye'nin sektör temsilcileri olarak dünya ticaretinden daha fazla pay almak istediklerini söyledi.

Konuşmasında ihracat stratejinin belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Güleç, sektörün zihinsel bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtti. Stratejik bir yol haritası oluşturmanın bu noktada önemli olduğunu aktaran Güleç, "Üretimin teşvik edilmesi ve önemsenmesi için üretimin katma değerinin arttırılması, bu noktada da ölçek büyüklüğünü yakalamamız lazım. Bir diğer konuda; hammadde de dünya fiyatlarını takip etmemiz... Yan sanayinin desteklenmesi, iş birliği kültürünün geliştirilmesi lazım. Çünkü biz aktif ihracatçı sayısı bakımından en büyük sektörlerden biriyiz. Sadece İstanbul Mobilya Kağıt Ve Orman Ürünleri Birliğinde 8.624 üyemiz var. Ancak ölçek büyüklüğü sorunu yaşıyoruz" dedi.

1 milyon dolar üzerinde ihracat yapan firma sayısı 2018'de 570'e yükseldi

Hem niteliksel hem de niceliksel olarak birlik sektörlerinin hem imalatına hem de ihracatına daha fazla yön vermek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan firma sayının 2001'de 32, 2014 yılında 316, 2018 yılında ise 570'e yükseldiğini söyledi. Tüm sektörde bu rakamın 2014 yılında 675, 2018 yılında bu ise 693 olarak gerçekleştiğini de aktaran Güleç dünya mobilya ihracat sıralamasında 23'üncü sıradan 12'nci sıraya yükselmenin verdiği vizyonla hedeflerinde emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.