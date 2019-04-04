Mobilya kağıt ve orman ürünlerinin ilk çeyrek ihracatı 1,2 milyar dolar

Güleç, geçen yılın aynı dönemine göre mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 4,2'lik bir artışla 1,277 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Mobilya Kağıt ve Orman ürünleri ihracatı 2019 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2'lik bir artışla 1,277 milyar dolar olarak gerçekleşti. 179 ülkeye ihracat yapan Türk mobilya sektörü ise yüzde 5,4'lük bir artışla 806 milyon 576 bin dolarlık ihracat yaptı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Mobilya Kağıt ve Orman ürünleri ihracatının yıl sonu hedefinin 6 milyar dolar, mobilya ihracat hedefini ise 4 milyar dolar olarak açıkladı ve bunun çok önemli bir başarı olduğunun altını çizdi.

"2019 yılsonu ihracat hedefimiz Mobilya Kağıt ve Orman ürünlerinde 6 milyar, mobilyada da 4 milyar dolar"

Birlik olarak Türkiye mobilya sektörünün yüzde 32,8'ini sırtladıklarını aktaran Güleç, 2019 yılının ilk çeyreğinde hedefledikleri rakama ulaştıklarını söyledi.

Sektör olarak yılsonu hedeflerini mobilyada 4 milyar dolar, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde de 6 milyar dolar olarak belirlediklerini aktaran Güleç, sektörün Türkiye'nin tüm ihracatından yüzde 1,8 pay aldığını ve 2023 yılında da, dünyanın ilk 10 mobilya ihracatçısı arasında yer almak hedefiyle çalıştıklarının altını çizdi.

Güleç "Biz ihracat hedefimize ulaşmak üzere uygun stratejileri üretmek; üretim odaklı olmaktan çok pazar odaklı olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve bugün; dünyanın 13'üncü büyük üreticisi, ilk 10'u zorlayan ihracatçısı, üretiminin yüzde 30'unu ihraç eden rekabetçi bir sektör konumuna geldik. Bu noktada hedefimiz çok net; 2019'da mobilya kağıt ve orman ürünlerinde 6 milyar, mobilyada ise 4 milyar dolarlık ihracata ulaşmak" dedi.