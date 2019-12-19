Mobilya sektörü e-ihracat ile büyüyor

Firmalar, Avrupalı tüketiciler için döviz bazında sunulan fiyatların oluşturduğu kur değeri, çeşitli ödeme avantajları ile birlikte e-ticaret sektörü iç piyasada öngörülen durgunluğu e-ihracat ile fırsata çevirdi.

Sektördeki durgunluğu fırsata çeviren firmalar e-ticaret ile Türk mobilyalarını Avrupalı tüketicilere ulaştırmaya başladı. Türkiye'de beklenen büyüme payının üzerinde bir performans sergileyen e-ticaret sektörü pazar ürünlerini yurt içinden sonra yurt dışındaki Avrupalı tüketicilerle buluşturmaya başladı. Avrupalı tüketiciler için döviz bazında sunulan fiyatların oluşturduğu kur değeri, çeşitli ödeme avantajları ile birlikte e-ticaret sektörü iç piyasada öngörülen durgunluğu e-ihracat ile fırsata çevirdi.

E-ticaretin önemli firmalarından Yıldız Mobilya'nın Genel Müdürü Mesut Yıldız e-ihracatta mobilya sektörünü hareketlendiren fırsatların altını çizerek e-ihracat için sunulan devlet teşvikinin e-ticaret sektörünün Avrupa'ya açılmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Yıldız, online alışveriş sektöründe Türk mobilyasının öncelikle tüm Avrupa'ya sonrasında ise Dünya'ya açılan kapılarının artık bir tık kadar yakınında olduğunu belirtti.

Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa ve Arap ülkelerinde Türk mobilyalarına olan talep her geçen gün arttığını kaydeden Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: "Güçlü lojistik ağımız ile Avrupa'nın tüm ülkelerine; güvenle, sorunsuz ve kapı önüne kadar teslimat yapıyoruz. Anlaşmalı kurumsal lojistik ağı firmaları ile mobilya şirketimizden yapılan tüm alışverişleri gerek Avrupa'ya gerekse Dünya'nın çeşitli ülkelerine sigortalı ve garantili olarak teslim edebilmekteyiz. Müşterinin dairesine kadar korunaklı paketlerle sevk edilen ürünler, Türk mobilyasının kalitesi ve garantisi ile birlikte artık Avrupalı alıcılara güvenle ve kolaylıkla ulaştırılabiliyor."