Mobilya sektörü tek çatı altında toplanıyor

MOSYAD Başkanlığına seçilen Doğan, ilk hedeflerinin sektörde birliğini sağlamak adına ülkenin tümünde sektörü kucaklayacak bir yapı kurmak olduğunu söyledi.

Mobilya sektörüne öncülük etmek için sektörün önde gelen markaları tarafından kurulan Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısında önemli kararlara imza attı.

Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yeni yönetimini seçen dernek, yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısında önce görev dağılımını yaptı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın başkan seçildiği toplantıda önemli kararlar alındı.

"İlk hedef mobilya sektöründe birliği sağlamak"

Görev dağılımın ardından söz alan Başkan Davut Doğan, ilk hedeflerinin sektörde birliği sağlamak adına ülkenin tümünde sektörü kucaklayacak bir yapı kurmak olduğunu söyledi. Derneğin önceki yönetim öncülüğünde başlayan çalışmalarının kısa sürede önemli noktalara ulaştığını kaydeden Doğan, “Şu anda 42 ilde yapılandık ve hedefimiz en erken sürede 81 ilin tamamında Mobilya ve Yatak dernekleri kurarak 7 bölgede 7 ayrı Mobilya ve Yatak Federasyonu kurmaktır. Bu çalışmalar sonunda mobilya sektörünün en üst çatı örgütü olarak Konfederasyon oluşturarak, nihai hedefimiz tüm Türkiye'deki üretici ve perakendecileri aynı çatı altında toplayarak güç birliği elde etmektir. 'Mobilya Sektör Buluşmaları' etkinliğine de Kayseri, İnegöl, Samsun, Konya ve Çankırı'da toplantılara devam edeceğiz. Haziran ayında ise İstanbul'da büyük bir organizasyonla 'Türkiye Mobilya Zirvesi' düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.