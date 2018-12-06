Mobilya sektöründe fiyatlar gerilemeye devam ediyor

Yıl sonuna kadar sağlanan yüzde 10'luk KDV indirimlerine bir de firmaların özel kampanyalarının eklenmesi mobilya sektöründe fiyatları epeyce indirdi.

Mobilya fiyatları yılsonuna kadar KDV oranlarının yüzde 18'de yüzde 8'e çekilmesiyle aşağı yönlü hareketlenmişti. Sağlanan KDV indirimine bir de firmaların özel kampanyalarının eklenmesiyle fiyatlar epeyce geriledi.

Türkiye'nin köklü mobilya üreticilerinden Çetmen Mobilya, 31 Aralık 2018 tarihine dek geçerli olan yıl sonu kampanyasını başlattığını duyurdu. Yüzde 10 KDV indirimine ek, seçili ürünlerde yüzde 30'a varan indirim fırsatlarıyla şirket, müşterilerine fonksiyonel ve modern ürünlerini en uygun koşullarda sunmayı amaçlıyor.

Mobilya sektöründe gelişimi desteklemek için faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Çetmen Mobilya Pazarlama Direktörü Erhan Güngör; “Sektördeki yarım asrı aşkın deneyimimizle, yerli üretim, şık ve modern ürünlerimizle müşterilerimizin evlerini zevklerine göre tasarlamalarına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl ülkemizin içinden geçmekte olduğu zorlu koşulları ise omuz omuza aşacağımıza inanıyoruz. Mağaza sayımızı ise 5 yıllık süreçte 52'den 250'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 200 milyon TL yatırımla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımızı müşterilerimize en iyi fiyat avantajlarını sunarak taçlandırıyoruz. Bu kapsamda enflasyonla mücadele faaliyetlerimizi, KDV indirimine ek yıl sonu indirim fırsatlarıyla güçlendirdik. Yıl sonuna dek sürecek kampanyamızın müşterilerimize ve ülkemize değer sunacağına inanıyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında Hope Koltuk Takımı, Brena Köşe Takımı, Loan TV Ünitesi, Loan Yatak Odası Takımı ve Loan Yemek Odası Takımı ürünlerinde başta olmak üzere tüm ürünlerde mevcut satış fiyatları üzerinden yüzde 30'a varan indirimler uygulanıyor.