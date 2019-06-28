Mobilyacılar KDV indiriminin kalıcı hala gelmesini istiyor

2018 yılında 40 Milyar TL'ı aşkın satış gerçekleştiren mobilya sektörünün 2019 hedefi 50 milyar TL. Mobilyada uygulanan ve 30 Haziran tarihinde son bulacak olan KDV indirimi sektörün hedeflerini gerçekleştirmesinde önemli rol oynadığı belirtilirken, markalar indirimin yıl boyu sürmesini istiyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan mobilya sektörü, her yıl sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2018 yılını 40 milyar TL'yi aşkın satış ile kapatan sektörün 2019 yıl sonu hedefi ise 50 milyar TL olarak görülüyor.

Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, Kasım 2018'de başlayan ve Mart 2019'da olumlu katkısı nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatılan KDV indiriminin sektörün hedeflerine ulaşmasında olumlu katkı sağladığını söyledi.

Bu nedenle KDV düzenlemesinin devam etmesinin doğru olduğunu düşündüklerinin altını çizen Şahin, "2018 Ağustos ayından itibaren dalgalanan piyasalarda KDV indirimi uygulaması sektörümüze bir canlılık katmıştır. Dönemsel olarak yapılan uzatımların yerine KDV düzenlemesinin kalıcı hale gelmesi ya da 2019 yılsonuna kadar devam etmesi, sektörümüzün yararına olacaktır. Sektör temsilcisi olarak biz biliyoruz ki KDV indirimi uygulaması aşırı durağan olan piyasaya da bir hareketlilik kazandırmış, bu hareketlilik neticesinde markaların ciroları da artış göstermiştir. Öte yandan sektörümüzün ortak söylemi olan KDV indirimi ile kayıt dışılığın önüne geçilmesine ve merdiven altı üretim yapan işletmelerin kayıt içine alınmasını sağlamıştır" dedi.

Mobilyada taksit oranın BDDK'nın kararı ile 12 aydan 18 aya çıkarılmasını da olumlu karşıladıklarını aktaran Şahin, "Uzun taksitli satışların müşterileri rahatlatacağını ve alışverişlerin daha da artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Buradaki önemli nokta ise taksit arttığında bankaların da oranlarının doğru orantılı artmamasıdır" şeklinde konuştu.