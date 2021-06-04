Mobilyacıları sevindiren hammadde kararı

Resmi Gazete'de ki 4 Haziran Cuma günü yayımlanan kararla birlikte MDF ihracatına takip getirilerek, mobilya sektörünün 2021 hedefi 4,5 milyar dolarlık ihracatının önü açılırken, iç piyasada da tüketiciye fiyat artışı yansımayacağı belirtildi.

Uzun bir zamandır mobilya sektörünün yaşamış olduğu ham madde sıkıntısının ana gündem maddesi olan MDF'ye 4 Haziran Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında takip getirildi. Ham madde sıkıntısını dile getiren sektör temsilcilerinden biri olan Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, MDF ihracatına takip getirilmesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu. Çalışkan, "Uzun bir zamandır sektör olarak MDF, yonga levha bulamıyorduk. Oysa Türkiye, MDF, yonga levha üretiminde Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci üreticisi konumunda yer alıyor" dedi.

Çalışkan, son olarak Çin'e 41 vagon malzeme gittiğini dile getirerek, "20 günlük kapanmada üretilen bütün MDF'ler Çin'e gitti. Rakamlara baktığınız zaman geçen seneye göre sunta&MDF ihracatında dolar bazında tam yüzde 71'lik bir artış görüyorsunuz. Sunta&MDF üreticileri tüm sektörler içerisinde ihracatta 4. sıraya kadar yükseldiler" ifadelerini kullandı.

Gürcan: "Mobilya ihracatının önündeki engel kalktı"

İhracatta kilogram başına minimum 25 dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, hammadde ihracatına düzenleme getirilmesiyle mobilya ihracatı hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.

Gürcan, her yıl ihracatını yüzde 10, 15 oranında artıran mobilya sektörünün yaklaşık 200 bin kişiyi istihdam ettiğini belirterek, "Katma değerli ihracat konusunda da önemli bir performans sergiliyor. Bu hammaddeyi içeride sattığınız zaman çok daha katma değerli çok daha değerli ve marka değerini düzeltecek şekilde Türkiye'ye bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Hammadde bulamadığınız zaman üretim yapılamaz, istihdam düşer. Bu yüzden hammadde ihracatına getirilen düzenleme kararı hem sektörümüz hem ekonomimiz için olumlu bir karar oldu. Biz de ihracatın durdurulması yerine kota getirilmesini istiyorduk. Bir yandan da hammaddesi petrokimyadan gelen ithalat yapmak zorunda kaldığımız sünger, cila ürünlerinde de ve kumaşta da sıkıntı yaşamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.