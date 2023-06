Mobilyaya ‘Sevgi' konsepti

Mobilya ve uyku markası Divanev ‘Yeter ki Sev' lansmanını hayata geçiriyor. Markanın pazarlama direktörü Yeşim Tiregül, “‘Yeter Ki Sev' konseptiyle ihtiyacımız olan sıcaklığı yuvalarımıza taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yataş Grubu'nun mobilya ve uyku markası Divanev, yeni dönemdeki iletişim konseptini açıkladı. Divanev, sevginin birleştirici gücü ile ayrılmaz bağlarını bugüne kadar süre gelen markanın temel değerleriyle bütünleştirdiği ‘Yeter ki Sev' konseptini hayata geçirdi.

Yeni dönemde hayata geçirilen ‘Yeter Ki Sev' konseptini oluştururken markanın logosundan yola çıkıldığını dile getiren Divanev Pazarlama Direktörü Yeşim Tiregül, “Sevgi kavramı, insanın duygu dünyasında derin bağları olan ve bizi biz yapan değerlerimizdir. Biz de markamızı müşterilerimizle buluştururken en çok ihtiyacımız olan ‘sevgi' kavramına odaklanarak yeni konseptimizi çalıştığımızı söyleyebilirim. Logomuz da iki kişinin sarılması, kalp, ağaç, gövde ve dalları modellenerek tasarlandı. Divanev logosunda yer alan sarılma; aile saadetini ve mutluluğunu simgelerken, kalp ise sevginin evrenselliğini temsil ediyor. Ağaç köklülüğü, gövde ve dalları ise bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz güçlü bağları ve geleneksel değerlerimizi yansıtıyor. Bu yüzdendir ki sevgi ısı haritasına bakıldığında en sıcak nokta her zaman tüm bağların başladığı ve ailenin bir arada olduğu evlerimiz olmuştur. Bu bağlamda biz de Divanev olarak, sevginin iyileştirici gücüne inanarak “Yeter Ki Sev” kampanyasını başlatıp sevgiyle kurulan evler oluşturmayı hedefledik. Her zaman sevginin iyileştirici gücünün ihtiyacımız olan en temel unsur olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

Yeşim Tiregül şu ifadeleri kullandı: “Tüm bunlara ek olarak, kampanyamızı hayata geçirmemizle daha sıcak ve sevgi odaklı bir iletişim dilini sahipleniyor ve bu doğrultuda evlere de kampanyamızda olduğu gibi bu duyguyu yaymak istiyoruz. Çünkü sevgiyle yaklaşılan iletişim diline ve içimizde uyandırdığı samimi duyguların birleştirici gücüne inanıyor ve evlerde yaşanan sevgi dolu anlara eşlik ediyoruz.”

“'Yaşayan Evler' konseptimizi sevgi temasıyla birleştirdik”

Marka olarak sevginin gücüyle birçok şeyi başarabileceklerine inandıklarını dile getiren Tiregül, “Koşullar ve hayat değişse de sevginin gücüyle başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına ve her zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Bu yüzden de Yeter Ki Sev kampanyamızla; birlikte olduğumuz her yeri bir yuva sıcaklığına kavuşturmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda bu düşünceyle Divanev olarak, ‘Yaşayan Evler' konseptimizi de bu sene sevgi teması ile birleştirdik. Sevgi ile kurulan evlerde yer almak üzere çıktığımız bu yolda Divanev kalitesi ve farkını ürünlerimize de yansıtarak, sevgiyi evin her köşesine yaymayı istedik. Kaliteli ve güzel tasarıma sahip mobilyalarla dekore edilmiş bir evin herkesin hakkı olduğu fikrine inanarak başladığımız bu serüvende sevgiyle kurulan evlere eşlik etmeyi odağımıza aldık” ifadelerini kullanıyor.

Müşterinin farklı taleplerine göre de uygun çözümler geliştirdiklerini dile getiren Tiregül, “Divanev'de temel olarak odaklandığımız konunun; müşterilerimizin farklı taleplerine ve zevklerine uygun olarak çözümler geliştirmek olduğunu söyleyebilirim. Hedef kitlemizin ve müşterilerimizin evlerinin sürekli geliştiğini ve dönüştüğünü gözeterek bu değişen ihtiyaçlarına yanıt veren, çok çeşitli, kaliteli, fonksiyonel ve ulaşılabilir fiyatlarla Divanev ürünlerini sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda ürünlerimizi geliştirmeye ve müşterilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz” dedi.

“2023 yılı sonunda mobilya ürün grubumuzu tamamen yenilemiş olacağız”

Yaşayan evler konseptine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yeşim Tiregül, “Divanev olarak, sadece müşterilerimizin evlerindeki ihtiyaçlara çözümler üretmekle kalmıyor aynı zamanda da tüm iletişim çalışmalarımızı “Divanev, yaşayan evler kurar” konsepti altında ilerleterek daha güçlü bir iletişim stratejisi izliyoruz. Bu bağlamda da Divanev markamızın bilinirliğini kullanıcılarımız nezdinde artırarak müşterilerimizle duygusal bir bağ geliştirmeye odaklanıyoruz. Tüm bu hedeflerimize paralel olarak sektöre girdiğimiz günden bu yana yaptığımız geliştirmelerle 2023 yılı sonunda mobilya ürün grubumuzu tamamen yenilemiş olacağız. Devamında da her yıl ürün portföyünde yaklaşık yüzde 20 oranında yenilenmeye gideceğiz. Böylece müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına daha odaklı cevap vererek, Divanev modernliğindeki ürün çeşitlerimizi onlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Ayrıca bölgesel ürün yaklaşımımız sayesinde satış noktalarımızdan aldığımız geri dönüşlerle ürün portföyünde lokal çözümler geliştireceğiz. Özetle Divanev olarak, sadece mobilya üreten bir marka değil müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ön planda tutan bir markayız diyebilirim.” ifadelerini kullanıyor.

“Olumlu geri dönüşler alıyoruz”

Yeter Ki Sev temasının hem son kullanıcı hem de ülke açısından doğru bir eşleşme yakaladığına inandıklarını belirten Yeşim Tiregül: “Yeter Ki Sev kampanyamızı hayata geçirdiğimiz günden bu yana yaklaşık 2 ay gibi bir süreyi geride bıraktık. İletişim lansmanımıza gerek medyadan gerekse de müşterilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler aldık. “Yeter Ki Sev” temasının gerek son kullanıcı gerekse de ülkemiz açısıdan doğru bir eşleşme yakaladığına inanıyoruz.

Sevgi temasını bu sene odağımıza almamızın temel sebeplerinden biri de; evlerimiz sevginin paylaşıldığı ve yayıldığı en yoğun yer olması diyebiliriz. Bu sebeple çalışmalarımızda, ürünlerimizde ve iletişim stratejimizde sahiplendiğimiz kavramların müşterilerimiz nezdinde de karşılık bulmasının yanı sıra sürekli güncel kalmasına ve temamızın geniş kesimlerce benimsenmesine de büyük önem veriyoruz.

Önümüzdeki dönemde de bu temanın altında iletişim çalışmalarımızı kurgulayarak sevgi temasıyla marka kimliğini eşleştirecek yeni çalışmalara imza atmayı umuyoruz.”