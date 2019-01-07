Moda dünyasında ilk kez tesettürlü modacı ödül aldı

Moda dünyasında ilk kez tesettürlü bir modacının ödül alması, organizasyonun en dikkat çeken yönlerinden birisi oldu.

Suna Yurtalan, “Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Elbette mutluluğum sadece kendi adıma değil. Tesettürü hayat tarzı olarak benimseyen tüm kadınlarımız adına mutlu ve gururluyum” dedi.

“Biz Müslüman kadınlar her zaman tesettürün modası olmaz deriz. Evet doğrudur aslında tesettürün modası olmaz. Bizler modaya tesettür getirmek için yola çıktık” diyen Yurtalan açıklamasında şunları söyledi; “Bu yüzden türban tasarımcı değil tesettür tasarımcı dedik adımıza. İnsanlarla az Rabbinle çok konuş düsturunu rehber edindik kendimize. Geldiğimiz bu noktada bu ödülleri öncelikle tesettüründen vazgeçmemiş, çile çekmiş ama yılmamış tüm meslek sahibi ve modacı kardeşlerime daha sonra da tüm annelere ve tüm kadınlara ithaf ediyorum.”