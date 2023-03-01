Kadıköy'ün en önemli kültür sanat mekanları arasında yer alan Moda Sahnesi'nin yeni biletleme partneri Biletinial oldu.

Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial, kültür sanat alanında biletleme hizmeti sunduğu iş ortaklarına bir yenisini daha ekledi. Kadıköy'ün önde gelen kültür sanat mekanları arasında yer alan Moda Sahnesi'nin biletleri artık Biletinial üzerinden satışa sunulacak.

"2022 yılında 23 milyon bilet satışına ulaşarak rekor büyümeye imza attık"

Merkezlerin sayısının her geçen gün artığını belirten Biletinial Kurumsal Satış Direktörü Leyla Ünal, "Türkiye'nin teknoloji odaklı online biletleme platformu olarak en güçlü motivasyonumuz eğlenceyi herkes için erişilebilir kılmak. Bunun için müşteri odaklı yapımızla her yaş ve beğeniye uygun etkinliklere imza atıyoruz. 2022 yılında toplamda 23 milyon bilet satışına ulaşarak rekor büyümeye imza attık. Türkiye genelinde hizmet veren, sektöründeki en fazla üye sayısı, en geniş etkinlik çeşidi ve en yüksek etkinlik sayısına sahip online biletleme platformuyuz. Kurumlarla yaptığımız iş birliklerini bu noktada çok önemsiyoruz. Bizi online biletlemede güçlü kılan unsurlar ise sahip olduğumuz teknoloji ve yazılım gücümüz ile müşteri odaklı hizmet yapımızdır" dedi.