Modacı Alexandra Ceylan üzgün

Geçtiğimiz aylarda Japonya'da yapılan bir törenle dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan'ın manken ve moda tasarımcı eşi Alexandra Ceylan, kulüpleri EC BOXİNG boksörlerinden Ali Eren Demirezen, Volkan Gökçek ve Viktor Faust'un Ukrayna'da yapacakları boks müsabakasına katılamayacağı için üzgün olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde bir köpeği otomobilin altında ezilmekten kurtarmak isterken ayağını kıran ve acil ameliyata alınan Alexandra Ceylan, Ukrayna'ya gidemediği için çok üzgün olduğunu dile getirdi. Başarılı manken ve modacı, "Ayağına takılan platinin çıkartılması için bugün itibarıyla yeniden ameliyat masasına yatacağım. Ukrayna'ya gidemesem de kalbim ve dualarım hep sporcularımızla olacak. Boksörlerimize güvenim tamdır. Ülkemize büyük başarılara döneceklerinden eminim. Onların elbise tasarımlarını da ben yaptım. Umarım onlara uğur getirir" dedi.